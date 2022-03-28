Эксперт ЦРУ Джонсон разъяснил стратегию ВС РФ и что происходит вокруг Киева

ВС РФ уничтожили базу ВСУ: кадры из Артемовска
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Аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предположил, что окружение Киева за последние три недели должно было сковать значительные украинские ресурсы, лишив их возможности перегруппировываться и направлять подкрепления воюющим на юге и востоке частям.
По его мнению, это было необходимо для того, чтобы российские войска могли проводить операции на востоке и на юге. Джонсон считает, что эта задача была решена и теперь начнется второй этап спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины.
На втором этапе предполагается разгромить группировки ВСУ на Донбассе и в районе Харькова, уверен сотрудник ЦРУ. Аналитик полагает, что Россия приложит усилия на уничтожение украинских группировок на Донбассе и Харькове. Джонсон отметил, что их ликвидация является ближайшей задачей, пишет Царьград.
Ранее глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что российская сторона решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях. Эта новость была воспринята крайне неоднозначно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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