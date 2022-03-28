ВС России нанесли мощные ракетные удары по Киеву, Харькову и Хмельницкому

30 марта стало известно о том, что ВС РФ нанесли несколько ракетных ударов по военной инфраструктуре Киева, Харькова и Хмельницкого. В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» предоставлены фотография и видеоролик с доказательством взрывов.

По данным ресурса, в Киеве и области ВС фиксируют множественные пуски ракет, работает система ПВО, разрываются снаряды.

Есть информация о том, что в Хмельницком был уничтожен склад горюче-смазочных материалов, что усложняет действие ВСУ на этом направлении. Минобороны РФ комментариев на этот счет не дает, пишет rusvesna.su .

Ранее в России заявили о постепенной деэкскалации, но помощник президента Владимир Мединский отметил, что полной остановки огня не будет.

Некоторое время назад Украина заявила о том, что нуждается в горючем для посевной. В Киеве подчеркивают, если не будет проведена посевная, то многие страны не получат зерно в необходимом объеме. Россия же не сможет обеспечить поставки из-за санкций.

На Западе уже предположили, что конфликт России и Украины может спровоцировать голод в ряде стран.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700