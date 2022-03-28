Генштаб ВСУ сначала заявил об отводе войск РФ из-под Киева, потом назвал процесс ротацией

Украинский Генеральный штаб в одной и той же сводке не смог определиться, отходят ли армейские подразделения Российской Федерации от города Киева, или это только ротация. Об этом сообщает информационное издание «Военное обозрение».

Вчера Минобороны РФ сообщило об уменьшении военной активности на Киевском и Черниговском направлении. В Великобритании это мгновенно связали с «невозможностью окружения Киева российскими войсками».

В релизе британского ведомства написали:

«Сообщения об уменьшении военной активности на этом направлении говорят о том, что Россией окончательно потеряна инициатива в столичном регионе Украины».

Британцы не столь категоричны в своих суждениях:

«С высокой степенью вероятности, РФ отвлекает часть воинских подразделений с севера Украины, чтобы обеспечить наступление в Донбассе».

Генеральный штаб Украины вчера сообщил:

«Наблюдателями фиксируется отвод армейских подразделений Российской Федерации с территории Киевской и Черниговской областей».

Далее по тексту написано:

«Вероятно, речь идет о ротации отдельных подразделений».

Это значит, что украинский Генштаб предполагает: последние действия ВС РФ, проделаны не иначе, как для того, чтобы ввести в заблуждение командование украинского ведомства, внушив ему напрасные надежды об отказе российских войск от окружения Киева. Вот и выходит, что Генштаб ВСУ не хуже упомянутых им российских войск вводит в заблуждение, заявляя в одном сообщении то об отходе ВС РФ, то всего лишь об их ротации.

Сегодня СМИ рассказали, что мощнейший ракетный удар был нанесен по аэродрому Староконстантинова в Хмельницкой области. Уничтожены все запасы ГСМ в Хмельницкой области.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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