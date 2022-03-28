Спецназ ВС РФ показал захваченные у ВСУ под Черниговом трофеи

ВС РФ уничтожили базу ВСУ: кадры из Артемовска
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Российским спецназовцам удалось под Черниговом захватить вооружение, переданное ВСУ Западом.
Источник предоставил Русской Весне снимки, на которых запечатлены шведско-британский ПТРК «NLAW», шведские гранатометы АТ-4, сбитый разведывательный беспилотник «Фурия» и комплексы связи одесского предприятия «Телекарт-Прибор».
Напомним, Россия с 24 февраля проводит на территории Украины «военную спецоперацию». Оборонное ведомство РФ 25 марта сообщило, что в ходе боев на территории Украины погибли уже более 1350 российских военных.
Страны Запада не только поддерживают Украину вооружением. Ей выделяется финансовая помощь, а беженцев принимают европейские страны, предоставляя доступ к образованию и здравоохранению.
Россию же Запад пытается задавить санкциями и даже прекратил сотрудничество с российскими вузами. Ряд стран говорит о том, что пересмотрит правила выдачи гражданам РФ. К тому же едва ли не все страны Европы закрыли небо для российской авиации, на что Россия ответила аналогичными мерами.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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