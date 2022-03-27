В жестоком бою танкисты ДНР прикрыли спецназ, уничтожив технику и вооружение ВСУ

О подвиге танкистов Армии ДНР рассказали в Народной милиции республики.

Танковый экипаж под командованием Антона Белоусова смог уничтожить за один бой три расчета ПТУР, две пулеметные ячейки, два БТР противника. И даже после того как закончился боекомплект, экипаж из боя не вышел. Бойцы ДНР продолжили бой, используя стрелковое оружие. В сообщении не указано, где именно сражался танковый экипаж.

Напомним, РФ с 24 февраля проводит на территории Украины «военную спецоперацию» в том числе на территории Луганских и Донецких областей. Одной из целей операции является выход на их границы.

Но эти действия негативно оценили на Западе и не только поставляют Украине оружие, но и оказывают санкционное давление на Россию. Президент РФ Владимир Путин предупредил россиян, что действительно возможны негативные процессы в экономике, такие как ускорение инфляции, рост безработицы. Но над снижением негативного влияния санкций уже работает правительство.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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