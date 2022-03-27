В Николаеве ВС РФ ракетным ударом разрушили здание областной администрации

Сегодня утром российские войска нанесли ракетный удар по администрации Николаевской области, полностью обрушив девятиэтажное здание. Удар был нанесен примерно в 08:45, заявили в Государственной службе по ЧС Украины. Как сообщил глава региона Виталий Ким, он проспал и не пришел на работу, хотя в момент удара должен был находиться в своем кабинете.

По его данным, под завалами могли остаться трое военных и 11 гражданских, пишет am.tsargrad.tv . Их поисками занимаются спасатели, сообщил глава региона.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700