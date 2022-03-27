В Николаеве ВС РФ ракетным ударом разрушили здание областной администрации

ВС РФ уничтожили базу ВСУ: кадры из Артемовска
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Сегодня утром российские войска нанесли ракетный удар по администрации Николаевской области, полностью обрушив девятиэтажное здание. Удар был нанесен примерно в 08:45, заявили в Государственной службе по ЧС Украины. Как сообщил глава региона Виталий Ким, он проспал и не пришел на работу, хотя в момент удара должен был находиться в своем кабинете.
По его данным, под завалами могли остаться трое военных и 11 гражданских, пишет am.tsargrad.tv. Их поисками занимаются спасатели, сообщил глава региона.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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