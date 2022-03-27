ВС РФ нанесли удар по объекту вблизи Никополя Днепропетровской области

ВС РФ уничтожили базу ВСУ: кадры из Артемовска
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Утром 29 марта, ВС РФ нанесли ракетный удар по объекту возле Никополя в Днепропетровской области. Эту информацию подтвердил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко. По его словам, жертв нет, как и угрозы городу. Евтушенко призвал горожан оставаться в укрытии до окончания сигнала воздушной тревоги. Недалеко от Никополя, который находится примерно в 110 километрах от города Днепр, дислоцируется 301-й зенитный ракетный полк ВСУ. Это в/ч A0593, относящаяся к командованию «Восток» ВВС Украины. Возможно, удар был нанесен именно по этой воинской части. Ранее сообщалось о формировании новых воинских подразделений за счет членов теробороны, пишет riafan.ru.
Добавим, что под контролем ВС РФ находится Херсонская область. Украинские военные удерживают Харьков и Мариуполь. Свои территории от ВСУ освобождают Народные милиции ЛНР и ДНР. В ответ на действия России Запад усиливает экономическое давление на Москву.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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