Ракетным ударом РФ уничтожена снабжавшая ВСУ топливом нефтебаза в Ровенской области

Сегодня, 10:24

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Ракетным ударом РФ уничтожена снабжавшая ВСУ топливом нефтебаза в Ровенской области
Фото из открытых источников

Российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в Ровенской области Украины. Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль, передает Русская Весна.

«Враг снова нанес ракетный удар по Ровенской области. Это снова нефтебаза. На место выехали ГСЧС и химлаборатория», — сказал он.

Удар по нефтебазе был нанесен поздно вечером, и тушить пожар пришлось всю ночь.

Украинские власти сейчас активно ищут поставщиков топлива, поскольку необходимо начинать посевную. В Киеве уже заявили, что если Украина не успеет провести посевную из-за военных действий на ее территории, это может спровоцировать дефицит продуктов и в других странах. Об этом говорят и многие международные эксперты.

Российские военные эксперты утверждают, что уничтожение нефтехранилищ нацелено на то, чтобы помешать ВСУ.

К тому же, из-за «военной спецоперации» на территории Украины будут проблемы и с поставками зерновых с России, поскольку в отношении РФ введены различные санкции, в том числе ограничивающие работу  логистических компаний.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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