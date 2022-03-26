ВС РФ уничтожили базу ВСУ: кадры из Артемовска
Сегодня в популярном военно-политическом Telegram-канале «Майор и Генерал» появились кадры уничтожения российскими...Подробнее
Сегодня в популярном военно-политическом Telegram-канале «Майор и Генерал» появились кадры уничтожения российскими военными объекта в Артемовске (Бахмут). Речь идет о здании завода безалкогольных напитков, который был базой ВСУ. По некоторым данным, по базе и казарме ударили сразу три ракеты, полностью разрушив объект.
Отметим, что ВСУ получают военную помощь от Запада в виде различного вооружения. При этом в отношении России уже действуют санкции. В Европе активно обсуждается возможность полного отказа от российского газа и нефти, чтобы сократить поступления в бюджет РФ, из-за чего она не сможет поддерживать свои Вооруженные силы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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