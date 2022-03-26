Западные СМИ: «российская армия отступает в Донбассе»

В своём чрезмерном желании всецело поддерживать любопытство пользователей к украинским событиям, все издания Запада в настоящее время публикуют целые серии новостей, в которых сообщается об «отступлении армейских подразделений Российской Федерации». Очень многие зарубежные СМИ даже прямо пишут о том, что ВС РФ сейчас держат «курс на восток Украины». Об этом рассказывает информационный онлайн канал МИА «Россия сегодня».

Военно-политический обозреватель Владимир Корнилов заметил, что иностранные журналисты неверно понимают ситуацию в регионе.

«Если логически рассуждать, то получится, что на восток надо отступать, следуя с запада. Однако, пока на Западной Украине российских войск ещё не было. А если в этих публикациях речь идет о войсках, находившихся возле Киева, то для «отступления на восток» им надо бы начать наступление на Полтаву или Днепропетровск», — не без иронии заметил эксперт.

Кроме того, на прошлой неделе британская The Times сообщила публике, что украинские подразделения «начали отбивать первые города, захваченные русскими» — Ирпень и Мощун.

Корнилов заметил, что Украина официально всегда доказывала, что эти населенные пункты и не были потеряны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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