Экс-глава МИД Польши назвал слова Джо Байдена «объявлением новой холодной войны»

Сегодня, 12:24

0

Image 16+
Экс-глава МИД Польши назвал слова Джо Байдена «объявлением новой холодной войны»
Бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович

Бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил о том, что президент США Джо Байден начал новую холодную войну.

Несколькими днями ранее Байден прибыл в Варшаву и по окончанию визита выступил с речью, посвященной украинскому кризису, передает РИА Новости. Президент США позволил себе ряд резких высказываний в адрес России из-за проводимой е«военной спецоперацией» на Украине.

«Визит президента Байдена имел глобальное и историческое измерение. Выступление во дворе королевского замка было построено так, чтобы открыть новую главу в истории. В этой речи президент США объявил новую холодную войну», — сказал Чапутович.

Россия начала «военную спецоперацию» на территории Украины 24 февраля 2022 года. Минобороны РФ сообщило спустя месяц о гибели более 1350 российских военнослужащих. И эта цифра, к сожалению, продолжит расти, поскольку даты окончания «военной спецоперации» нет.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что она закончится после достижения всех поставленных целей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Западные СМИ: «российская армия отступает в Донбассе»

Сегодня, 13:54

RusVesna: войска ДНР и РФ наступают, ожесточенные бои идут в Донбассе

Сегодня, 13:44

Киевский гарнизон попал в сложное положение

Сегодня, 13:44

Экс-глава МИД Польши назвал слова Джо Байдена «объявлением новой холодной войны»

Сегодня, 12:24

Военный эксперт Леонков: Россия отсутствием тактики блицкрига обманула Украину

Сегодня, 10:49

Эксперты из США сравнили киевский гарнизон с шахматной фигурой, попавшей в сложную ситуацию

Сегодня, 10:19

RusVesna: ВС Украины атаковали военную колонну РФ под Киевом

Вчера, 22:04

Артиллерия армии РФ уничтожает украинские позиции в Запорожье

Вчера, 18:54

Великобритания разозлилась на Россию из-за потери верфей в Николаеве

Вчера, 12:44

Коротченко объявил ключевую задачу на подконтрольных российским военным территориях Украины

Вчера, 07:14

Полковник ВС из РФ Матвийчук заявил о планах Польши по вторжению на Украину

26-03-2022, 15:09

Кедми подсказал, как перечеркнуть заявления Запада

25-03-2022, 20:34

В Днепропетровске разбирают завалы после ракетного удара ВС из РФ по воинской части ВСУ

25-03-2022, 19:04

Генштаб ВСУ: Российские военные могут возобновить наступление под Киевом

25-03-2022, 15:09

ВМС Украины заявили об уничтожении корабля Черноморского флота РФ в Бердянске

24-03-2022, 15:54

Военкор Сладков объяснил замедление продвижения ВС из РФ на Украине

24-03-2022, 13:19

Российские войска переходят к новой фазе спецоперации в Украине

24-03-2022, 11:59

ВКС РФ нанесли мощный удар по объектам ВСУ в Артемовске и Соледаре

24-03-2022, 09:14

ВС РФ уничтожили ЗРК С-300 ВСУ на окраине Киева

23-03-2022, 19:14

Стрелков предупредил об открытии «второго фронта» в Украине

23-03-2022, 12:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

RusVesna: ВС Украины атаковали военную колонну РФ под Киевом

RusVesna: ВС Украины атаковали военную колонну РФ под Киевом

Вчера, 22:04

0

На территории Киевской области до сих пор уже несколько часов подряд продолжаются жестокие боевые схватки между...

Подробнее
Эксперты из США сравнили киевский гарнизон с шахматной фигурой, попавшей в сложную ситуацию

Эксперты из США сравнили киевский гарнизон с шахматной фигурой, попавшей в сложную ситуацию

Сегодня, 10:19

0

Ситуацию, которая сложилась с военной точки зрения на территории Украины, прокомментировал Американский институт...

Подробнее
Воронежского депутата от КПРФ Нину Беляеву накажут за призыв к российским военным сдаваться в плен

Воронежского депутата от КПРФ Нину Беляеву накажут за призыв к российским военным сдаваться в плен

25-03-2022, 22:49

0

За призывы к российским солдатам, выполняющим «спецоперацию» в Украине, сдаваться в плен депутата Семилукского...

Подробнее
Россиянам рассказали, где искать информацию в случае отключения Google в РФ

Россиянам рассказали, где искать информацию в случае отключения Google в РФ

25-03-2022, 17:19

0

Роскомнадзор продолжает блокировать различные сервисы, которые отражают недостоверную информацию о ходе военной...

Подробнее
NewsFront: российские военные поставили точку в визите Джо Байдена в Польшу

NewsFront: российские военные поставили точку в визите Джо Байдена в Польшу

Вчера, 10:59

0

Россия жестко ответила на визит в Польшу президента США Джо Байдена и его обвинения в адрес Москвы. Об этом пишет...

Подробнее
Артиллерия армии РФ уничтожает украинские позиции в Запорожье

Артиллерия армии РФ уничтожает украинские позиции в Запорожье

Вчера, 18:54

0

В Сети появились кадры уничтожения позиций ВСУ у поселка Розовка Запорожской области Украины, который находится на...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Демонстрация символа «Z» в Германии стала уголовным преступлением

Демонстрация символа «Z» в Германии стала уголовным преступлением

26-03-2022, 13:44

0

В Нижней Саксонии и Баварии демонстрация символа «Z» попала в разряд уголовных преступлений. Как отмечается в...

Подробнее
Президент США Байден произнес неоднозначную речь перед американскими солдатами в Польше

Президент США Байден произнес неоднозначную речь перед американскими солдатами в Польше

26-03-2022, 11:49

0

В Польше президент США Джо Байден обратился к военным, которые Пентагон ранее направил в эту страну. Одна его фраза тут...

Подробнее
РИА Новости: между Россией и Западом идет схватка за будущее мира

РИА Новости: между Россией и Западом идет схватка за будущее мира

25-03-2022, 14:34

0

Россия, начав «военную спецоперацию» на территории Украины, провела черту и разделила мировую историю. Об этом пишет...

Подробнее
Издание Frei Welt потребовало убрать советские танки Т-34 из центра Берлина

Издание Frei Welt потребовало убрать советские танки Т-34 из центра Берлина

25-03-2022, 16:29

0

Журналист немецкого издания Freie Welt Вольфганг Хебольд потребовал убрать танки Советской армии из центра Берлина. Он...

Подробнее