Бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил о том, что президент США Джо Байден начал новую холодную войну.

Несколькими днями ранее Байден прибыл в Варшаву и по окончанию визита выступил с речью, посвященной украинскому кризису, передает РИА Новости . Президент США позволил себе ряд резких высказываний в адрес России из-за проводимой е«военной спецоперацией» на Украине.

«Визит президента Байдена имел глобальное и историческое измерение. Выступление во дворе королевского замка было построено так, чтобы открыть новую главу в истории. В этой речи президент США объявил новую холодную войну», — сказал Чапутович.

Россия начала «военную спецоперацию» на территории Украины 24 февраля 2022 года. Минобороны РФ сообщило спустя месяц о гибели более 1350 российских военнослужащих. И эта цифра, к сожалению, продолжит расти, поскольку даты окончания «военной спецоперации» нет.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что она закончится после достижения всех поставленных целей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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