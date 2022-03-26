Киевский гарнизон попал в сложное положение

RusVesna: ВС Украины атаковали военную колонну РФ под Киевом
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Американский институт изучения военных конфликтов дал оценку происходящему на Украине. Как отмечают эксперты, Киев находится в чрезвычайно сложной ситуации, однако Генштаб ВСУ сообщает недостоверную информацию.
Так, по данным Генштаба, ВСУ отбросили российские войска на 70 километров от столицы. Вместе с тем сообщается о продолжении активных боевых действий в Ирпене, расположенном гораздо ближе к Киеву. Кроме того, командование говорит неправду об отступлении ВС РФ от города, что еще больше запутывает ситуацию.
Американский институт заявил о том, что боевые действия перешли «в статический характер», а также о том, что к северу от украинской столицы российские войска «развернули командный пункт» пишет topwar.ru
В Европе считают, что Россия может создать под Киевом крупную военную базу, чтобы держать ВСУ в постоянном напряжении. В таком случае группировка украинских войск в Киевской области будет скована дислокацией российских войск в нескольких километрах от столицы. Если части ВСУ перебросят на любое другое направление, то это даст возможность ВС РФ пойти на Киев.
Как отмечают эксперты, сообщение недостоверных данных указывает на то, что Киев похож на шахматную фигуру, попавшую в сложную игровую ситуацию. Чтобы из нее выйти, украинское командование и Запад пытаются всячески ухищряться.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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