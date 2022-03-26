RusVesna: войска ДНР и РФ наступают, ожесточенные бои идут в Донбассе

Хотя на обширной территории Донбасса в настоящее время всеобщее внимание приковано к городу Мариуполю, а также к процессу эвакуации многих мирных жителей оттуда, однако бои сейчас идут и на многих других направлениях и населённых пунктах. Информацию об этом распространяет «Телеканал 360°». Прямо в эти часы армия Донецкой народной республики демонстрирует кадры видео съёмки. Эти сюжеты снимались из посёлка Славное на юго-западе от города Донецка на марьинском направлении.

Непосредственно сейчас военнослужащие донбасской Народной милиции проводят упорные боестолкновения, дожимая противника. Совсем недавно все журналисты съёмочной группы стали свидетелями настоящей танковой дуэли. В этом поединке принимали участие подлинные танковые асы, бойцы 11-го полка.

Не секрет, что многие военнослужащие Донецкой народной республики освобождают свои родные места, где не были с 2014 года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700