RusVesna: войска ДНР и РФ наступают, ожесточенные бои идут в Донбассе

RusVesna: ВС Украины атаковали военную колонну РФ под Киевом
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Хотя на обширной территории Донбасса в настоящее время всеобщее внимание приковано к городу Мариуполю, а также к процессу эвакуации многих мирных жителей оттуда, однако бои сейчас идут и на многих других направлениях и населённых пунктах. Информацию об этом распространяет «Телеканал 360°». Прямо в эти часы армия Донецкой народной республики демонстрирует кадры видео съёмки. Эти сюжеты снимались из посёлка Славное на юго-западе от города Донецка на марьинском направлении.
Непосредственно сейчас военнослужащие донбасской Народной милиции проводят упорные боестолкновения, дожимая противника. Совсем недавно все журналисты съёмочной группы стали свидетелями настоящей танковой дуэли. В этом поединке принимали участие подлинные танковые асы, бойцы 11-го полка.
Не секрет, что многие военнослужащие Донецкой народной республики освобождают свои родные места, где не были с 2014 года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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