Эксперты из США сравнили киевский гарнизон с шахматной фигурой, попавшей в сложную ситуацию

RusVesna: ВС Украины атаковали военную колонну РФ под Киевом
На территории Киевской области до сих пор уже несколько часов подряд продолжаются жестокие боевые схватки между...Подробнее
Ситуацию, которая сложилась с военной точки зрения на территории Украины, прокомментировал Американский институт изучения военных конфликтов.
Анализируя происходящее, эксперты говорят о том, что российские войска осуществляют перегруппировку к северо-западу от Киева, находясь с передовыми частями в районе Ирпеня, пишет Военное обозрение.
На восток от Киева, как сообщал украинский Генштаб, силы РФ были отброшены на 70 км.
В сообщении американских аналитиков говорится о том, что Россия готовит наступление на Киев, но также указано, что боевые действия носят «статический характер», проводят перегруппировку. Указано и о том, что в районе Чернобыльской атомной станции силы РФ «развернули командный пункт».
По мнению ряда европейских экспертов, Россия может попытаться сформировать под Киевом крупную военную базу, чтобы «и киевский гарнизон, и украинские политические власти держать в постоянном напряжении». Поэтому, если крупные силы, брошенные на защиту Киева, уйдут на другие направления, Киев некому будет защищать от вторжения.
В целом ситуация, отмечают аналитики, сопоставима с шахматной игрой. Киевский гарнизон стал той шахматной фигурой, которая может пойти в атаку, но тогда есть вероятность полного поражения, либо остаться на месте и наблюдать за тем, как другие фигуры постепенно уходят с шахматной доски.
Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. В ответ на действия Москвы Запад решил ввести против России санкции, заявив, что они разрушат российскую экономику.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
На территории Киевской области до сих пор уже несколько часов подряд продолжаются жестокие боевые схватки между...Подробнее
Ситуацию, которая сложилась с военной точки зрения на территории Украины, прокомментировал Американский институт...Подробнее
За призывы к российским солдатам, выполняющим «спецоперацию» в Украине, сдаваться в плен депутата Семилукского...Подробнее
Роскомнадзор продолжает блокировать различные сервисы, которые отражают недостоверную информацию о ходе военной...Подробнее
Россия жестко ответила на визит в Польшу президента США Джо Байдена и его обвинения в адрес Москвы. Об этом пишет...Подробнее
В Сети появились кадры уничтожения позиций ВСУ у поселка Розовка Запорожской области Украины, который находится на...Подробнее
В Нижней Саксонии и Баварии демонстрация символа «Z» попала в разряд уголовных преступлений. Как отмечается в...Подробнее
В Польше президент США Джо Байден обратился к военным, которые Пентагон ранее направил в эту страну. Одна его фраза тут...Подробнее
Россия, начав «военную спецоперацию» на территории Украины, провела черту и разделила мировую историю. Об этом пишет...Подробнее
Журналист немецкого издания Freie Welt Вольфганг Хебольд потребовал убрать танки Советской армии из центра Берлина. Он...Подробнее
Комментировать