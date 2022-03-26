Эксперты из США сравнили киевский гарнизон с шахматной фигурой, попавшей в сложную ситуацию

Ситуацию, которая сложилась с военной точки зрения на территории Украины, прокомментировал Американский институт изучения военных конфликтов.

Анализируя происходящее, эксперты говорят о том, что российские войска осуществляют перегруппировку к северо-западу от Киева, находясь с передовыми частями в районе Ирпеня, пишет Военное обозрение.

На восток от Киева, как сообщал украинский Генштаб, силы РФ были отброшены на 70 км.

В сообщении американских аналитиков говорится о том, что Россия готовит наступление на Киев, но также указано, что боевые действия носят «статический характер», проводят перегруппировку. Указано и о том, что в районе Чернобыльской атомной станции силы РФ «развернули командный пункт».

По мнению ряда европейских экспертов, Россия может попытаться сформировать под Киевом крупную военную базу, чтобы «и киевский гарнизон, и украинские политические власти держать в постоянном напряжении». Поэтому, если крупные силы, брошенные на защиту Киева, уйдут на другие направления, Киев некому будет защищать от вторжения.

В целом ситуация, отмечают аналитики, сопоставима с шахматной игрой. Киевский гарнизон стал той шахматной фигурой, которая может пойти в атаку, но тогда есть вероятность полного поражения, либо остаться на месте и наблюдать за тем, как другие фигуры постепенно уходят с шахматной доски.

Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. В ответ на действия Москвы Запад решил ввести против России санкции, заявив, что они разрушат российскую экономику.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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