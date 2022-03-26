Военный эксперт Леонков: Россия отсутствием тактики блицкрига обманула Украину

Сегодня, 10:49

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Военный эксперт Леонков: Россия отсутствием тактики блицкрига обманула Украину
Фото из открытых источников

Еще до начала «спецоперации» в Украине на Западе высказывались определенные предположения. Речь шла о том, что российские военные доберутся до границ Украины с НАТО за 96 часов. Однако у Москвы не было планов применять тактику «блицкрига», заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Россия не стала играть по правилам Запада, сделал он вывод. Леонков рассказал о том, что многие аналитики  прогнозировали наступление ВС РФ со стороны Донбасса, где ВСУ разместили множество фортификационных сооружений, которые должны были подпитывать донбасскую группировку.

Однако Россия начала наступление по нескольким направлениям, что стало настоящей неожиданностью  для многих, отметил Леонков. По его мнению, таким образом Россия завела Украину в заблуждение.

«Они не были готовы, что боевые действия будут идти одновременно и повсеместно. Продвижение войск составляет 10-20 километров. Что является нормальной скоростью», — отметил военный эксперт. 

Он также заявил, что ВС РФ создали широкую линию фронта и растянули подразделения ВСУ, лишив их возможности выстраивать оборонную линию.

По официальным данным Минобороны РФ, ще месяц «спецоперации» в Украине погибли 1351 военных РФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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