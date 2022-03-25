RusVesna: ВС Украины атаковали военную колонну РФ под Киевом

Сегодня, 22:04

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RusVesna: ВС Украины атаковали военную колонну РФ под Киевом
Фото из открытых источников

На территории Киевской области до сих пор уже несколько часов подряд продолжаются жестокие боевые схватки между Вооруженными силами Российской Федерации и Вооруженными силами Украины. Об этом сообщает информационное онлайн-издание RusVesna.ru. 

Сегодня утром, в воскресенье, 27 марта 2022 года, стало известно о том, что военнослужащих, передвигающихся в колонне по направлению столицы Украины, а также боевую технику Вооруженных сил Российской Федерации атаковали штурмовые отряды Вооруженных сил Украины. Боестолкновение двух вооружённых армий состоялось на территории области под самым городом Киевом. 

В данный момент осуществляется широкомасштабная боевая схватка с большим количеством живой силы и военной техники. В этой схватке участвуют как российские бойцы и командиры, так и представители военных подразделений Украины совместно с бойцами из территориальной обороны украинской столицы. Также в схватке участвуют десантные войска ВСУ. 

До этого Министерство обороны Российской Федерации сообщало, что российские военнослужащие уже захватили новые населенные пункты в Киевской области.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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