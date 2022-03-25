RusVesna: ВС Украины атаковали военную колонну РФ под Киевом

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На территории Киевской области до сих пор уже несколько часов подряд продолжаются жестокие боевые схватки между Вооруженными силами Российской Федерации и Вооруженными силами Украины. Об этом сообщает информационное онлайн-издание RusVesna.ru.
Сегодня утром, в воскресенье, 27 марта 2022 года, стало известно о том, что военнослужащих, передвигающихся в колонне по направлению столицы Украины, а также боевую технику Вооруженных сил Российской Федерации атаковали штурмовые отряды Вооруженных сил Украины. Боестолкновение двух вооружённых армий состоялось на территории области под самым городом Киевом.
В данный момент осуществляется широкомасштабная боевая схватка с большим количеством живой силы и военной техники. В этой схватке участвуют как российские бойцы и командиры, так и представители военных подразделений Украины совместно с бойцами из территориальной обороны украинской столицы. Также в схватке участвуют десантные войска ВСУ.
До этого Министерство обороны Российской Федерации сообщало, что российские военнослужащие уже захватили новые населенные пункты в Киевской области.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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