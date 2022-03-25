Великобритания разозлилась на Россию из-за потери верфей в Николаеве

Сегодня, 12:44

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Великобритания разозлилась на Россию из-за потери верфей в Николаеве
Фото из открытых источников

Потери британских верфей в Николаевской области вызвали гнев у Лондона. Как известно, ВС РФ ударили по важным военным объектам, с которыми была связана Великобритания.

По этой причине Лондон очень обозлился на Россию, ведь он стремился получить контроль над Николаевом, который является одним из крупнейших центров кораблестроения на Черном море. Российские войска  разрушили их планы.

То есть, Лондон потерял возможность превратить Николаев, который известен своими судоверфями, в форпост на черноморском побережье. Сейчас в отместку Великобритания снабжает Киев вооружением, пишет svpressa.ru

Между тем эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров отметил важность установления контроля над Николаевом, который является стратегически важным пунктом для перекрытия южного побережья Черного моря.

В свою очередь доктор военных наук Константин Сивков высказал мнение о том, что Николаев будет взять легче, чем Киев или Мариуполь.  Взятие Николаева способно значительно ускорить ход военной операции, заявил эксперт. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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