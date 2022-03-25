Коротченко объявил ключевую задачу на подконтрольных российским военным территориях Украины

Сегодня, 07:14

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Коротченко объявил ключевую задачу на подконтрольных российским военным территориях Украины
Игорь Коротченко

Повсеместное формирование вновь назначенной администрации на территориях Украины, которые в настоящее время контролируют армейские подразделения Российской Федерации, — главная миссия всей спецоперации ВС РФ в самой ближайшей перспективе. Такое личное мнение высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, сообщает информационное онлайн издание Украина.ру. 

Как утверждает эксперт в сфере международных вооружений, Российской Федерации необходимо сформировать чёткую функциональную систему военно-гражданских администраций на подконтрольной украинской территории. 

«Во главе военно-гражданских администраций отныне должны работать коменданты. Данные ответственные чиновники должны назначаться из числа старших офицеров или генералов Вооруженных сил Российской Федерации. Соответственно, у каждого из них в подчинении — военно-административный аппарат из местных украинских чиновников и представителей на местах, которые демонстрируют лояльность», — сказал Коротченко.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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