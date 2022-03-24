Полковник ВС из РФ Матвийчук заявил о планах Польши по вторжению на Украину

ВМС Украины заявили об уничтожении корабля Черноморского флота РФ в Бердянске
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Польша планирует захватить западные области Украины, уверен полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Так он прокомментировал заявления Варшавы о том, что на западные территории Украины необходимо вводить миротворческие силы и Польша к этому готова, передает URA.RU.
«Польша исторически обижена на Россию, она решила, что наступил момент, когда можно рассчитаться с Россией за притеснения прошлого столетия. В 1939 году мы отторгли земли, которые Варшава считает своими, так называемые восточные кресы. Польские власти считают, что может вернуть их в состав страны. Именно для этого планируется эта миротворческая миссия», — сказал Матвийчук.
Он подчеркнул, что Россия не позволит Польши завладеть украинскими территориями. Поэтому, как только РФ выйдет на западную украинскую границу, если Польша не откажется от своих планов, то Россия может дать военный ответ.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на территории Украины 24 февраля. В ответ на это западные страны ввели в отношении РФ широкий пакет санкций, чтобы разрушить ее экономику.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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