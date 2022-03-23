Кедми подсказал, как перечеркнуть заявления Запада

Сегодня, 20:34

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Кедми подсказал, как перечеркнуть заявления Запада
Фото из открытых источников

Иностранные наемники продолжают прибывать в Украину, что вызвает беспокойство, заявили в Народной милиции ДНР. Кроме того, Запад поставляет Киеву разного рода вооружение.  В этой связи израильский эксперт Яков Кедми рассказал о том, что нужно сделать для того, чтобы перечеркнуть все заявления США.

В частности, он считает, что миру нужно предоставить доказательства, после чего никто больше не будет распространять недостоверную информацию. Так, эксперт предложил показывать старое вооружение, которое активно поставляют Украине  ЕС и США. В реальности Киев получает уже просроченное оружие, отметил Кедми. Кроме того, следует показать наемников, взятых в плен, или их документы. 

Кедми также уверен, что Киев не собирается принимать условия России, на что указывает прибытие в Украину иностранных наемников.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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