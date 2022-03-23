В Днепропетровске разбирают завалы после ракетного удара ВС из РФ по воинской части ВСУ

ВМС Украины заявили об уничтожении корабля Черноморского флота РФ в Бердянске
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В украинском городе Днепр, носившем ранее название Днепропетровск, практически все военнослужащие в настоящее время брошены на разборку завалов казарм. Здания полностью разрушены после того, как по месту дислокации одной из частей ВСУ был нанесён мощный удар ракетами высокой точности. Об этом сегодня, в пятницу, 25 марта 2022 года, сообщило информационное агентство «Русская весна».
Валентин Резниченко, глава Днепропетровской облгосадминистрации, в своём сообщении особо подчеркнул, что ракетная атака на воинскую часть Вооружённых сил Украины была нанесена в темное время суток. В результате этого удара сейчас можно наблюдать существенные разрушения. Практически из всей инфраструктуры на всей территории воинской части не осталось ни одного целого здания.
О потерях ничего не сообщается. Также отсутствует демонстрационная съёмка этого ракетного удара и его последствий.
Ранее сообщалось, что «денацификация Украины возможна только после полного военного разгрома ВСУ и потребует не менее 10-15 лет, в течение которых ВС РФ должны присутствовать на ее территории». Об этом говорил военный эксперт Игорь Коротченко.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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