В украинском городе Днепр, носившем ранее название Днепропетровск, практически все военнослужащие в настоящее время брошены на разборку завалов казарм. Здания полностью разрушены после того, как по месту дислокации одной из частей ВСУ был нанесён мощный удар ракетами высокой точности. Об этом сегодня, в пятницу, 25 марта 2022 года, сообщило информационное агентство «Русская весна».

Валентин Резниченко, глава Днепропетровской облгосадминистрации, в своём сообщении особо подчеркнул, что ракетная атака на воинскую часть Вооружённых сил Украины была нанесена в темное время суток. В результате этого удара сейчас можно наблюдать существенные разрушения. Практически из всей инфраструктуры на всей территории воинской части не осталось ни одного целого здания.

О потерях ничего не сообщается. Также отсутствует демонстрационная съёмка этого ракетного удара и его последствий.

Ранее сообщалось, что «денацификация Украины возможна только после полного военного разгрома ВСУ и потребует не менее 10-15 лет, в течение которых ВС РФ должны присутствовать на ее территории». Об этом говорил военный эксперт Игорь Коротченко.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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