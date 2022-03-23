Генштаб ВСУ: Российские военные могут возобновить наступление под Киевом

ВМС Украины заявили об уничтожении корабля Черноморского флота РФ в Бердянске
ВМС Украины сообщили, что в Бердянске был уничтожен большой десантный корабль «Орск» Черноморского флота РФ. За серией...Подробнее
Генштаб ВСУ считает, что российские военные возобновят наступление под Киевом в районе Броваров и Борисполя, что позволит подразделениям ВС РФ блокировать столицу с востока.
По данным украинского Генштаба, российские военные якобы укрепляются на броварском направлении, обустраивают позиции, чтобы зафиксироваться на занятых рубежах и подготовиться к попытке штурма города. Наступление будет идти на левый берег Киева, считают в Генштабе ВСУ. Украинские стратеги полагают, что в скором времени начнется атака на Киев, пишет topwar.ru.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию 24 февраля. Получив поддержку Запада, Киев настаивает на передаче ВСУ различного вооружения и теперь просит танки и вертолеты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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