ВМС Украины заявили об уничтожении корабля Черноморского флота РФ в Бердянске
ВМС Украины сообщили, что в Бердянске был уничтожен большой десантный корабль «Орск» Черноморского флота РФ. За серией...Подробнее
ВМС Украины сообщили, что в Бердянске был уничтожен большой десантный корабль «Орск» Черноморского флота РФ. За серией взрывов последовал сильный пожар, над городом поднялся черный дым. Момент взрыва в порту был запечатлен на видео.
Эту информации Минобороны РФ проверить не удается. 21 марта телеканал «Звезда» сообщил, что «Орск» первым из российских боевых кораблей зашел в порт Бердянска и доставил в город технику, пишет novayagazeta.ru.
Известно, что «Орск» построен на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде по проекту 1171 «Тапир». Скорость полного хода судна составляет 16,5 узлов. Корабль может вмещать в зависимости от модификации 30 средних танков и 313 десантников, 47 единиц БТТ и 313 десантников или 52 грузовых автомобиля и 440 десантников.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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ВМС Украины сообщили, что в Бердянске был уничтожен большой десантный корабль «Орск» Черноморского флота РФ. За серией...Подробнее
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