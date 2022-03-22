Российские войска переходят к новой фазе спецоперации в Украине

Сегодня, 11:59

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Российские войска переходят к новой фазе спецоперации в Украине
Фото из открытых источников

Первая фаза спецоперации на Украине завершается, на что указывают перегруппировка российских войск, прибытие подкрепления и установление контроля за ситуацией на ключевых направлениях. Ожидается, что в ближайшее время начнется вторая фаза. На протяжении месяца российская армия выполнила большую часть поставленных задач. ВС РФ продвигались на некоторых участках фронта с опережением графика. В ходе спецоперации для нанесения точечных ударов они использовали дальнобойное вооружение. Россия и завоевала господство в воздухе и впервые применила гиперзвуковое вооружение - ракету «Кинжал».

На следующем этапе наступления будет поставлена задача окружить донбасскую группировку, занять Николаев и совершить бросок на южном участке фронта. Из-за сложной гуманитарной ситуации в Мариуполе подготовка ко второму этапу спецоперации затягивается.

Между тем эксперты отмечают, что первая фаза спецоперации затянулась на месяц, так как в составе ВСУ достаточно много военнослужащих. Ко всему, против ВС РФ воюют добровольцы и территориальная оборона, пишет vz.ru.

Украинским военным Запад оказывает поддержку, снабжая их вооружением и выделяя Киеву финансирование. В свою очередь против российской экономики введены санкции и новый пакет ограничений объявят в самое ближайшее время.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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