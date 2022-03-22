ВКС РФ нанесли мощный удар по объектам ВСУ в Артемовске и Соледаре

Екатеринбуржцам стали приходить повестки о военных сборах
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RusVesna сообщает об уничтожении военной базы ВСУ в Артемовске (Бахмут). Там размещались склады с оружием и бронетехникой.
В Сети появилось видео, в комментарии к которому указано, что это кадры уничтожения базы с боеприпасами.
«Прогремело несколько взрывов. Горит один из КПП», — комментирует источник в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Одной из задач этой спецоперации является демилитаризация. Но Запад активно поставляет ВСУ вооружение и даже обещает нарастить поставки.
Стоит отметить, что идет давление и на российскую экономику. В отношении РФ введены различные санкции, а многие компании начали уходить с российского рынка. Проблема возникла и с авиацией, так как ряд компаний требует вернуть самолеты, переданные в лизинг. Часть таких самолетов РФ решила не возвращать и планирует использовать на внутренних рейсах или выпускать в дружественные страны.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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