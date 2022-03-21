ВС РФ уничтожили ЗРК С-300 ВСУ на окраине Киева

Российские военные высокоточной ракетой уничтожили принадлежащую ВСУ пусковую установку комплекса С-300, которая была спрятана в одном из промышленных районов на севере Киева. Ее местонахождение удалось установить благодаря работе беспилотника, сообщает Минобороны РФ.

Сейчас Киев находится в окружении российских войск, пишет smotrim.ru . Такую же картину можно наблюдать и в Мариуполе, в котором пока продолжаются бои. Большую часть города контролирует Народная милиция ДНР.

Напомним, что военная спецоперация по денацификации и разоружению Украины проводится с 24 февраля.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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