Стрелков предупредил об открытии «второго фронта» в Украине

Бывший министр оборон ДНР Игорь Стрелков заявил о том, что Польша готовится открыть «второй фронт» на Украине.

В своем Тelegram-канале он написал, что Варшава начала готовить «экспедиционный корпус» на помощь украинским военным. Польские войска, по его прогнозам, зайдут на украинскую территорию в ближайшие недели, пишет URA.RU .

«Вполне возможно, что в ближайшие несколько недель будет «открыт новый фронт» западнее Киева. Об этом свидетельствует лихорадочная подготовка поляками своего «экспедиционного корпуса» для участия в боевых действиях на западной Украине», — заявил Стрелков.

Прогнозирует такой сценарий и бывший председатель совета министров Луганской народной республики, политолог Марат Баширов. Он предполагает, что окончательное решение по отправке польских войск на территорию Украины будет принято в ходе визита президента США Джо Байдена в Варшаву.

Напомним, на территории Украины Россия проводит военную спецоперацию с 24 февраля 2022 года. Польша и другие страны ЕС поддержали Украину и активно поставляют ей вооружение, а также оказывают финансовую помощь.

Стоит отметить, что ряд экспертов прогнозируют новый пакет санкций против РФ, который будет принят во время визита американского президента в Европу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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