Спутники Илона Маска начали применяться ВС Украины для наведения беспилотников и ракет

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Украинские военные начали использовать для наведения беспилотников и ракет спутниковую систему Илона Маска Stаrlink.
Ее Илон Маск передал Киеву, чтобы в случае глобальных сбоев на территории Украины и далее сохранилась возможность выходить в Сеть.
Но все же он обратился к украинским пользователям и попросил, чтобы они включали систему «только при необходимости», а спутниковые тарелки не стали военной мишенью.
Отметим, Starlink — спутниковый интернет, который позиционируется компанией SpaceX как проект, нацеленный для решения гуманитарных задач. Доступ к нему компания обещала в первую очередь в тех регионах, где трудно обеспечить связь в силу географических причин, либо в районах стихийных бедствий.
Но сейчас, как сообщает ресурс «ARS Technica» возможность использовать Starlink есть и у украинских военных. Они могут связываться со Starlink для подключения их к целеуказателям и разведданным в их базе данных поля боя. Starlink может также использоваться для работы ударных дронов.
Эксперты отмечают, что уничтожить огромное количество спутников, обеспечивающих работу интернета, сейчас РФ не может. Но не исключено, что Starlink можно заглушить современными средствами РЭБ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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