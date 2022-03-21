Баранец назвал три условия для прекращения спецоперации ВС РФ на Украине

Боевые действия на Украине могут быть прекращены хоть сегодня при определенных условиях. Об этом рассказал военный журналист Виктор Баранец.

По его словам, это может произойти, если Зеленский откажется от президентства, призовет украинскую армию остановиться и если народ Украины изберет новую власть.

«Положа руку на печень, если Зеленский откажется от президентства, если он объявит армии остановиться и если народ Украины изберет новую власть», – сказал Баранец.

Он также сказал, что если эти требования будут выполнены, то спецоперация будет завершена в кратчайшие сроки.

По его мнению, Киев затягивает время и выдвигает контрдоводы. Ход переговоров никак не влияет на «военный сценарий», отметил публицист.

Баранец также заявил, что на Украину прибывают добровольцы из Сирии, которые считаются опытными бойцами, умеющими воевать в густонаселенных жилых районах, что поможет во взятии крупных городов.

По словам эксперта, у сирийцев на этот счет отработана тактика.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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