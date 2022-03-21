Ракетные удары ВС России в Николаевской области позволят начать продвижение к Одессе

Российские военные подбили американскую РЛС, а ВКС добили авиаударом
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Ракетным ударом российским войскам удалось уничтожить 79-й одшб ВСУ в Николаевской области.
Россия продолжает реализацию военной спецоперации на территории Украины, пишет Военное обозрение.
Об очередном ракетном ударе по военным объектам Николаевской области сообщил глава областной администрации Виталий Ким. Но он не стал уточнять, куда наносился удар.
«Куда нанесен удар, не скажу…» — сказал Ким.
Тем не менее, появилась информация, что под удар попала 79-я одшб ВСУ, что позволит российским войскам начать продвижение вдоль побережья к Одессе.
У выживших украинских военных взял интервью шведский журналист. Ему они сообщили, что деморализованы, а это говорит об их неготовности к дальнейшим военным действиям.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на территории Украины 24 февраля 2022 года. Украина же, получив поддержку Запада, не выполняет требования РФ. При этом Запад не только предоставляет ВСУ вооружение, но и пытается надавить на Россию санкциями.
Президент РФ Владимир Путин ранее предупредил, что из-за недружественных шагов в отношении России возможны определенные проблемы в экономике, с которыми будет бороться правительство.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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