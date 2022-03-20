Стрелков объяснил, что будет, если российские военные не возьмут Киев

Бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков рассказал, как будет развиваться военная спецоперация на территории Украины, если ВС РФ не возьмут Киев. На пути у армейских подразделений РФ возникнут трудности, если им не удастся взять под свой контроль Киев и Мариуполь, которые являются ключевыми городами.

По мнению Стрелкова, ситуация не изменится, если столица Украины будет находиться под контролем нынешней власти. Он считает, что для взятия Мариуполя российскими войсками потребуется несколько дней. Стрелков считает, что донецкая и харьковская группировки ВСУ также должны быть окружены и ликвидированы. Если подразделения ВСУ будут вытеснены с территории, то бои продолжатся на окраинах республик Донбасса. Если противник потеряет эти две крупнейшие группировки, то лишится более трети своих вооруженных сил, отметил бывший глава Минобороны ДНР, пишет nsn.fm .

Если их не удастся ограничить и они отойдут к Днепру, то спецоперация будет длиться бесконечно и завершить ее за несколько месяцев не удастся, подчеркнул Стрелков.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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