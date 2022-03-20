SP: Польша раскрыла план похода на Львов при поддержке США

Сегодня, 17:24

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SP: Польша раскрыла план похода на Львов при поддержке США
Фото из открытых источников

США не планируют вводить свои войска в Украину, но это может сделать любая страна НАТО по своему желанию. Такое заявление сделала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в эфире канала CNN. Таким образом она прокомментировала желание Польши направить в Украину свой миротворческий контингент.  

Один из украинских блогеров предположил, что Польша готова делить Украину. При этом он припомнил карту 2015 года, размещенную на стенах польских воинских частей. На ней Украина разделена на несколько частей, которые принадлежат РФ, Венгрии, Румынии и Польше. Блогер не исключает того, что Варшава может воспользоваться случаем, чтобы ввести войска на территорию Украины и без боя получить западные области, пишет svpressa.ru.

Один из польских журналистов заявил, что для ввода польских войск в Украину требуется одобрение и поддержка США. Автор статьи для издания Polityka предлагает создать «западный фронт», который окажет влияние на стратегию России и позволит ВСУ получить преимущество, что поднимет боевой дух украинской армии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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