Кадыров: чеченские бойцы приступили к штурму Мариуполя

Подразделения чеченских силовиков продолжают штурм Мариуполя. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он сообщил, что руководит штурмовой операцией депутат Госдумы Адам Делимханов.

Кадыров в своем Telegram-канале рассказал, что Делимханов контролирует наступательную операцию. Чеченские бойцы, по его словам, успешно ликвидируют огневые позиции, а также прикрывают своих российских товарищей в бою.

«В ближайшее время мы полностью освободим Мариуполь от украинских националистов и бандеровцев, восстановим безопасность и общественный порядок в городе. Мы не остановимся, пока не призовем к ответу последнего бандеровца и националиста!» — заявил Кадыров.

Напомним, Россия начала военную спецоперацию на территории Украины 24 февраля 2022 года. Минобороны РФ 2 марта сообщило о том, что на территории Украины погибли 498 российских военнослужащих.

Несмотря на то, что РФ объявила одной из целей операций демилитаризацию Украины, западные страны продолжают поставлять Киеву вооружение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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