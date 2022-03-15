ВЗГЛЯД разъяснил, как ВС РФ уничтожают военную помощь Украине от НАТО

MWM: конфликт на Украине раскрыл опасность баллистической ракеты «Искандер-М» ВС России
Как утверждают военно-политические специалисты Запада и военного блока НАТО, ОТРК «Искандер» одновременно с другими...Подробнее
Украина в ближайшей перспективе получит от западных государств военную технику и вооружение в колоссальных объёмах. Об этом открыто сейчас говорят высокопоставленные генералы военного блока НАТО.
Соединённые Штаты Америки на протяжении текущей недели планируют отправить в Украину различного вооружения на огромную сумму в один миллиард долларов. Данный пакет серьёзного оружия включает в себя: 800 систем ПВО, 9 000 противотанковых комплексов, 7 000 единиц стрелкового оружия, 20 млн боеприпасов. Государства Запада не сочли нужным удовлетворить просьбу Киева по закрытию воздушного пространства над Украиной.
Европейские стратеги хорошо понимают — это действие обязательно вызвало бы прямой военный конфликт блока НАТО с Российской Федерацией. Очередная война нисколько не радует ни Вашингтон, ни Брюссель. Как пишут авторы СNN, Украине скоро поставят комплексы ПВО малой и средней дальности. Среди этих систем часто называются зенитные ракетные комплексы С-300, С-300В, «Оса» и ПЗРК «Стрела-3». Сразу становится видно — Украина массово получает оружие ещё советских систем, оставшихся в ряде стран, которые сейчас входят в военный блок НАТО.
«Идеальными для уничтожения иностранного оружия представляются промежуточные базы хранения — Украина не направляет его сразу в зону ведения боевых действий. Вооружение складируется на территории воинских частей. Координаты таких объектов есть, что позволяет их точечно уничтожить», — заявил источник портала «Взгляд».
Ранее ИА SM-News сообщало, почему спецоперация армии РФ началась сейчас, а не сразу после Евромайдана в феврале 2014 года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Как утверждают военно-политические специалисты Запада и военного блока НАТО, ОТРК «Искандер» одновременно с другими...Подробнее
Львов утром 18 марта проснулся под звуки взрывов – силы РФ нанесли удар по аэродрому в этом городе. Телеграм-канал...Подробнее
О нововведении для держателей карт российских банков сообщил Центробанк России. Регулятор сообщил, что с 1 мая 2022...Подробнее
Центробанк в ближайшее время примет решение по ключевой ставке: на 18 марта запланировано заседание совета директоров...Подробнее
16 марта Россия должна была выплатить проценты в размере $117 миллионов по двум суверенным облигациям, номинированным в...Подробнее
Эксперты Bloomberg рассказали о возможных сценариях дефолта России по внешним долгам. 16 марта Минфин РФ должен...Подробнее
В Севастополе задержан мужчина, избивший пенсионера. Об этом сегодня, 16 марта, рассказала официальный представитель...Подробнее
Сегодня, в среду, 16 марта 2022 года, журналисты информационного онлайн-издания «Взгляд» сообщили о том, что состоялись...Подробнее
Суд Кенгисеппского района Ленинградской области решил быть снисходителен к марокканцу, пойманному при попытке незаконно...Подробнее
Группировка кораблей НАТО проводит военные учения «Холодный ответ» в Арктике. Там уже находятся 25 судов, к которым...Подробнее
Комментировать