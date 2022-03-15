ВЗГЛЯД разъяснил, как ВС РФ уничтожают военную помощь Украине от НАТО

Украина в ближайшей перспективе получит от западных государств военную технику и вооружение в колоссальных объёмах. Об этом открыто сейчас говорят высокопоставленные генералы военного блока НАТО.

Соединённые Штаты Америки на протяжении текущей недели планируют отправить в Украину различного вооружения на огромную сумму в один миллиард долларов. Данный пакет серьёзного оружия включает в себя: 800 систем ПВО, 9 000 противотанковых комплексов, 7 000 единиц стрелкового оружия, 20 млн боеприпасов. Государства Запада не сочли нужным удовлетворить просьбу Киева по закрытию воздушного пространства над Украиной.

Европейские стратеги хорошо понимают — это действие обязательно вызвало бы прямой военный конфликт блока НАТО с Российской Федерацией. Очередная война нисколько не радует ни Вашингтон, ни Брюссель. Как пишут авторы СNN, Украине скоро поставят комплексы ПВО малой и средней дальности. Среди этих систем часто называются зенитные ракетные комплексы С-300, С-300В, «Оса» и ПЗРК «Стрела-3». Сразу становится видно — Украина массово получает оружие ещё советских систем, оставшихся в ряде стран, которые сейчас входят в военный блок НАТО.

«Идеальными для уничтожения иностранного оружия представляются промежуточные базы хранения — Украина не направляет его сразу в зону ведения боевых действий. Вооружение складируется на территории воинских частей. Координаты таких объектов есть, что позволяет их точечно уничтожить», — заявил источник портала «Взгляд».

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Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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