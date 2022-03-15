Дандыкин: задачи ВС РФ на Украине будут выполнены к концу марта

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ВС РФ уже до конца марта выполнят основные задачи военной спецоперации на территории Украины. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин. Также он сообщил, что Россия столкнулась с определенными трудностями из-за военной спецоперации, но эксперт не сомневается в достижении поставленных перед военными целей.
«Несмотря на определенные трудности, экономическое давление и развернутую информационную войну против России, задачи спецоперации к концу месяца будут выполнены, когда основной фронт посыпется», — заявил Дандыкин.
Он также высказал мнение о том, что Киев намеренно затягивает переговорный процесс, чтобы добиться закрытия неба, однако этого не произойдет.
Эксперт отмечает, что командование украинской армии утратило централизованное управление личным составом и сейчас рассчитывает на мировую общественность, прессу и контрудары, пишет 360tv.ru. Дандыкин считает, что вопрос с южным флангом, где в Мариуполе сосредоточен полк «Азова» (запрещенное в России объединение) численностью около 15 тысяч человек, остается главным.
По мнению эксперта, на востоке и юге Украины вопрос контроля над территориями ДНР, ЛНР, а также крупными городами решится в ближайшие дни, после чего российские военные войдут в Харьков и Киев. В Николаеве, идут бои, туда перебрасываются последние резервы украиской армии из Днепропетровска и Кривого Рога, отметил эксперт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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