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Мариуполь — это одно из ключевых направлений обороны. Данный город является вторым по величине в Донбассе, а также главным пунктом, в котором чрезвычайно сконцентрированы украинские военные силы. Об этом сообщает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Василий Кашин.
Город Мариуполь представляет собой колоссальное политическое и символическое значение в том плане, кто его контролирует, акцентирует внимание ведущий аналитик РСМД. Об этом сообщает онлайн издание РБК.
«В нынешней ситуации крайне важно осуществить вывод гражданского населения, чтобы все покинули территорию населённого пункта. Город надо обязательно взять, либо заставить засевшие там национальные батальоны «Айдар» и «Азов» сдаться. После этого будут высвобождены очень крупные боевые силы для других направлений», — пояснил Кашин.
Кроме того, обладание Мариуполем — это кардинальное изменение экономики ДНР, которая станет гораздо более жизнеспособной и получит существенную базу для наращивания своих доходов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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