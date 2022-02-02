Спецназ ВСУ выбрал особый путь борьбы с вторжением войск России

Сегодня, 13:54

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Спецназ ВСУ выбрал особый путь борьбы с вторжением войск России
Фото из открытых источников

Спецподразделение украинской армии выбрало специфическую стратегию для отражения возможного российского вторжения. Для противодействия «российской агрессии» было принято решение подготовить несколько бригад, состоящих из диверсантов и подпольщиков, передает «Взгляд.ру».

В ходе подготовки ВСУ к российскому вторжению, о котором информируют большинство украинские СМИ, была усилена подготовка к территориальной обороне и движению сопротивления, в частности, была внедрена система подготовки населения к национальному сопротивлению. Украинская армия также взяла курс на противодействие информационным угрозам противника и плотное взаимодействие с силами МВД — это должно обеспечить стабильность общественного порядка. 

Эксперты отмечают, что для качественной подготовки украинских бойцов к борьбе с «российским агрессором», были приглашены западные инструкторы из стран НАТО — на сегодняшний день на территории Украины насчитывается около 10 тысяч таких специалистов. Однако основной упор Киев делает на диверсионную и подпольную работу, для чего инициировал создание особых батальонов — проводить обучение и подготовку таких бойцов будет непосредственно спецназ ВСУ. 

Примечательно, что основные финансовые издержки будут покрыты американской стороной — такую информацию косвенно подтвердили в Минобороны Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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