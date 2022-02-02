Спецназ ВСУ выбрал особый путь борьбы с вторжением войск России

Спецподразделение украинской армии выбрало специфическую стратегию для отражения возможного российского вторжения. Для противодействия «российской агрессии» было принято решение подготовить несколько бригад, состоящих из диверсантов и подпольщиков, передает «Взгляд.ру».

В ходе подготовки ВСУ к российскому вторжению, о котором информируют большинство украинские СМИ, была усилена подготовка к территориальной обороне и движению сопротивления, в частности, была внедрена система подготовки населения к национальному сопротивлению. Украинская армия также взяла курс на противодействие информационным угрозам противника и плотное взаимодействие с силами МВД — это должно обеспечить стабильность общественного порядка.

Эксперты отмечают, что для качественной подготовки украинских бойцов к борьбе с «российским агрессором», были приглашены западные инструкторы из стран НАТО — на сегодняшний день на территории Украины насчитывается около 10 тысяч таких специалистов. Однако основной упор Киев делает на диверсионную и подпольную работу, для чего инициировал создание особых батальонов — проводить обучение и подготовку таких бойцов будет непосредственно спецназ ВСУ.

Примечательно, что основные финансовые издержки будут покрыты американской стороной — такую информацию косвенно подтвердили в Минобороны Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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