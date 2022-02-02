Спецназ ВСУ выбрал особый путь борьбы с вторжением войск России

Валерий Шапошников не пускает семью на улицу из-за неудовлетворительной работы коммунальных служб
Смольный не выполнил свои обещания по уборке снега в Санкт-Петербурге. Об этом заявил депутат муниципального...Подробнее
Спецподразделение украинской армии выбрало специфическую стратегию для отражения возможного российского вторжения. Для противодействия «российской агрессии» было принято решение подготовить несколько бригад, состоящих из диверсантов и подпольщиков, передает «Взгляд.ру».
В ходе подготовки ВСУ к российскому вторжению, о котором информируют большинство украинские СМИ, была усилена подготовка к территориальной обороне и движению сопротивления, в частности, была внедрена система подготовки населения к национальному сопротивлению. Украинская армия также взяла курс на противодействие информационным угрозам противника и плотное взаимодействие с силами МВД — это должно обеспечить стабильность общественного порядка.
Эксперты отмечают, что для качественной подготовки украинских бойцов к борьбе с «российским агрессором», были приглашены западные инструкторы из стран НАТО — на сегодняшний день на территории Украины насчитывается около 10 тысяч таких специалистов. Однако основной упор Киев делает на диверсионную и подпольную работу, для чего инициировал создание особых батальонов — проводить обучение и подготовку таких бойцов будет непосредственно спецназ ВСУ.
Примечательно, что основные финансовые издержки будут покрыты американской стороной — такую информацию косвенно подтвердили в Минобороны Украины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Смольный не выполнил свои обещания по уборке снега в Санкт-Петербурге. Об этом заявил депутат муниципального...Подробнее
Два человека пострадали в результате ДТП на трассе в Бокситогорском районе Ленинградской области. Виновник аварии погиб...Подробнее
Прошедшие в Петербурге снегопады в очередной раз продемонстрировали нежелание Смольного бороться с проблемой...Подробнее
Боевые истребители Соединённых Штатов Америки F-22 и F-35 попали под воздействие системы радиоэлектронного подавления...Подробнее
По сообщениям очевидцев, сегодня примерно в половине десятого утра из окна дома, расположенного на Комендантском...Подробнее
Военный обозреватель Сергей Аксенов сообщил о рискованных действиях Великобритании, которые могут привести к потере...Подробнее
Как стало известно, с 7 февраля каждому российскому пенсионеру может достаться денежная выплата в размере около 10 тыс....Подробнее
Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал, какой может быть война на Украине. По его мнению,...Подробнее
Получателям пенсий Российской Федерации объяснили, почему в феврале этим гражданам следует забрать с карточки банка...Подробнее
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности европейских стран противостоять «российской агрессии», в...Подробнее
Комментировать