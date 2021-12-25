Раскрыто основное направление ударов сил НАТО и ВСУ по Донбассу

Авторы издания Авиа.про заявляют, что раскрыли основное направление ударов сил НАТО и ВСУ по самопровозглашенным республикам Донбасса. Примечательно, что выводы они свои сделали по скриншоту открытого мониторингового сервиса Flightradar24, на котором запечатлен маршрут полета самолета-разведчика Boeing E-8C ВВС США.

Борт, несколько раз пролетевший между Запорожьем и Павлоградом, по их мнению, собирал данные о целях на территориях сил донбасского ополчения.

«Судя по маршрутам полётов американских военных самолётов, речь не идёт о намерениях атаковать российские силы, однако, центральная часть ДНР и ЛНР станет основным фронтом атаки и, более, чем вероятно, что произойдёт это в течение ближайших нескольких месяцев или даже недель», - пишет Авиа.Про .

ВСУ, согласно их выводам, попробуют отрезать юг и север самопровозглашенных республик Донбасса, благодаря чему Киеву после разобщения сил ополчения удастся их разбить.

В заметке также выказывается предположение, что российская сторона осведомлена о подобных планах ВСУ, посему и продолжает стягивать различную военную технику и вооружение на границу с Украиной, чтобы в случае необходимости оказать поддержку ЛДНР.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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