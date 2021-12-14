Донбасс заявил о наличии химического оружия в Харьковской области

Сегодня, 14:29

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Донбасс заявил о наличии химического оружия в Харьковской области
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Со слов Эдуарда Басурина, занимающего пост официального представителя Народной милиции ДНР, его ведомству стало известно о поставках химического оружия Украине.

Согласно заявлению Басурина, в первый раз самолёты Соединённых Штатов Америки ввезли его ещё в октябре. Как утверждает силовик, опасный груз был выгружен в Киеве, на территории аэропорта Борисполь. Содержимое ввезённого представляло из себя металлические колбы размером около пяти сантиметров.

Временем второй аналогичной поставки Басурин назвал ноябрь. По сведениям его ведомства, всё попавшее на территорию Украины химическое оружие в настоящее время складировано в Харьковской области.

Напомним, что ранее Мария Захарова, официально представляющая МИД России, выразила возмущение словами главы Мюнхенской конференции по безопасности, предложившего поставлять оружие Украине. В её ответе прозвучала мысль о том, что власти сопредельного государства должны сейчас решать проблемы экономики и общественных потрясений внутри страны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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