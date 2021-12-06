Марочко: контрмеры ЛНР обескуражат вооружившихся Javelin военных ВСУ

Сегодня, 16:34

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Марочко: контрмеры ЛНР обескуражат вооружившихся Javelin военных ВСУ
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Украинские военные не смогут воспользоваться Javelin, полученными от США, против самопровозглашенных республик Донбасса.

В этом уверен ветеран народной милиции ЛНР Андрей Марочко, сообщает МК.

Ранее в СМИ попало видео, на котором запечатлены украинские военные на фоне противотанковых комплексов Javelin. Видео было снято журналистами американского телеканала АВС в районе Авдеевки.

Марочко отметил, что в ЛНР были готовы к тому, что ВСУ рано или поздно получат в свое распоряжение Javelin и они будут переброшены в зону конфликта. Поэтому ополчение готовилось к этому и прорабатывало контрмеры.

«Было проработано много вариантов, и сегодня у силовых ведомств республики есть определенные наработки, чтобы противодействовать использованию «джавелинов», - рассказал Марочко.

Он подчеркнул, что не будет выдавать все подробности, но уверен, что ВСУ не удастся добиться тех результатов, на которые они надеются. По его словам, в случае применение украинскими военными Javelin, будут предприняты ответные меры, которые нанесут серьезный ущерб ВСУ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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