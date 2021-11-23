На Украине с 1 января могут ввести военное положение

Сегодня, 09:49

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На Украине с 1 января могут ввести военное положение
Бывший депутат Верховной Рады Украины, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко

Бывший депутат Верховной Рады Украины, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко в эфире телеканала «НАШ» заявил, что располагает информацией о том, что с 1 января Владимир Зеленский вводит в стране военное положение. По словам украинского политика, решение об этом уже принято, осталось только подписать указ. По мнению Ляшко, эта мера потребовалась президенту Украины, чтобы ограничить конституционные права граждан на протесты против коррупции во власти. Бывший нардеп уверен, что введение военного положения связано не столько с напряженностью на Донбассе и угрозой со стороны России, столько с желанием Зеленского с помощью этой антиконституционной аферы под вымышленным предлогом задушить свободу слова. Ляшко полагает, что президент сошлется на напряженную ситуацию на юго-востоке страны.

Но введение военного положения в Украине может быть обусловлено планами ВСУ начать наступательную операцию на Донбассе. Об этом также косвенно свидетельствует информация о том, что США рекомендовали своим гражданам воздержаться от посещения Украины из-за пандемии коронавируса и что «условия границ могут измениться без предупреждения».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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