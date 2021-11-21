В США объявили об отправке на Украину своих военных, средств ПВО и ПТРК

США могут отправить на территорию Украины своих военных, а также вооружение.

CNN со ссылкой на свои источники сообщает, что прорабатывается возможность переброски в Украину различного вооружения, в числе которых ПЗРК Stinger, средства ПВО. В числе вооружения, которое получит Украина, могут быть также противотанковые ракеты Javelin, а также минометы, передает РИА Новости .

Это, по мнению авторов данной инициативы, станет ответом России на наращивание военной группировки вдоль украинской границы. Киев в последнее время все чаще говорит о том, что Россия готовит военное вторжение на территорию Украины, поэтому Украина нуждается в военной поддержке Запада. При этом Москва это отрицает.

Но в Белом доме есть и противники передачи Украине вооружения. Они заявляют, что такие действия со стороны США могут быть расценены как эскалация, поэтому, не исключено, что военные советники США могут быть направлены в Восточную Европу, но не на территорию Украины.

Стоит отметить, что в Белом доме пока не дают никаких комментариев касательно дополнительной военной помощи Украине.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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