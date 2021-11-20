Глава МИД Украины Кулеба: Реальная «угроза вторжения» со стороны России существует

Сегодня, 12:59

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Глава МИД Украины Кулеба: Реальная «угроза вторжения» со стороны России существует
Глава МИД Украины Кулеба

Угроза военного вторжения российских войск в Украину существует, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. При этом он сказал, что Киев предпринимает меры, чтобы этого не произошло.

Дипломат также подчеркнул, что Кремль еще с 2014 года прибегает к различным средствам для ослабления Украины. Москва «дестабилизирует изнутри» Украину и блокирует сотрудничество Киева с другими странам в оборонной сфере, заявил Кулеба. Он уверен, что Россия задумала новую наступательную операцию. Украинский министр также заявил, что Киев может противопоставить Москве свою военную силу, спокойствие граждан и скоординированные действия с союзниками.

Ранее американская разведка сообщила европейским союзникам, что вероятность «вторжения» России в Украину увеличивается по мере наступления холодов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал Запад прекратить снабжать Украину современными вооружениями, подталкивая ее тем самым на необдуманные действия.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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