25 танков ВСУ направляются к Донецку

Сегодня, 13:39

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25 танков ВСУ направляются к Донецку

Согласно данным, предоставленным представителями мониторинговой миссии ОБСЕ, в сторону Донецка направляется не менее 25 танков Т-64, принадлежащих ВСУ. Таким образом, вопреки договоренностям по деэскалации ситуации на Донбассе, Киев стягивает в направлении столицы самопровозглашенной ДНР тяжелую технику и вооружение. Как стало известно, на железнодорожной станции Покровска был замечен состав с военной техникой. Речь в том числе идет о 12 100-мм орудиях «Рапира». Со станции техника выдвинулась в направлении Донецка.

Стягивание вооружения и бронетехники к линии соприкосновения указывает на то, что ВСУ намерены продолжать усиливать напряженность на юго-востоке Украины.

Между тем специалисты высказывают мнение о том, что Киев не готов к штурму Донецка. Однако обстрелы населенного пункта Ясиноватая, который является пригородом Донецка и крупным железнодорожным транспортным узлом, только усиливаются. Танки ВСУ могут быть задействованы именно на этом направлении, пишет avia.pro.

На этой неделе обстрелы со стороны украинских войск заметно участились, что свидетельствует о подготовке Киева к вторжению на Донбасс.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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