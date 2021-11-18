25 танков ВСУ направляются к Донецку

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Согласно данным, предоставленным представителями мониторинговой миссии ОБСЕ, в сторону Донецка направляется не менее 25 танков Т-64, принадлежащих ВСУ. Таким образом, вопреки договоренностям по деэскалации ситуации на Донбассе, Киев стягивает в направлении столицы самопровозглашенной ДНР тяжелую технику и вооружение. Как стало известно, на железнодорожной станции Покровска был замечен состав с военной техникой. Речь в том числе идет о 12 100-мм орудиях «Рапира». Со станции техника выдвинулась в направлении Донецка.
Стягивание вооружения и бронетехники к линии соприкосновения указывает на то, что ВСУ намерены продолжать усиливать напряженность на юго-востоке Украины.
Между тем специалисты высказывают мнение о том, что Киев не готов к штурму Донецка. Однако обстрелы населенного пункта Ясиноватая, который является пригородом Донецка и крупным железнодорожным транспортным узлом, только усиливаются. Танки ВСУ могут быть задействованы именно на этом направлении, пишет avia.pro.
На этой неделе обстрелы со стороны украинских войск заметно участились, что свидетельствует о подготовке Киева к вторжению на Донбасс.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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