В 200 километрах от украинской границы размещены более 1200 российских танков, САУ и РСЗО

В 200 километрах от украинской границы Россия разместила 1200 танков. Также Москва стянула к границе с Украиной САУ и РСЗО. По некоторым данным, на территории одного из крупнейших российских военных полевых лагерей в районе Ельни размещаются до 1,2 тыс. единиц танков и другой военной техники.

По мнению экспертов, техники там больше, чем все вооружение самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также Украины. На это указывают спутниковые снимки, на которых можно заметить огромное количество тяжелого вооружения. По мнению западных аналитиков, техника была переброшена сюда в первые недели обострения ситуации на Донбассе. И это далеко не единственный российский военный полевой лагерь, который развернут недалеко от Украины, пишет avia.pro .

Между тем Россия опровергает информацию о том, что она планирует вмешаться в конфликт на Донбассе. Тем не менее, в случае, если киевские силовики перейдут в наступление и появятся угрозы для территорий РФ, то российские военные могут нанести удар по ВСУ.

Также стоит учесть тот факт, что на Донбассе проживают граждане РФ. На их защиту могут встать российские военные.

К слову, ранее западная разведка сообщила, что уже предстоящей зимой Россия попытается реализовать «сценарий 2014 года» с Украиной.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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