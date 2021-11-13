Под Луганском начался ожесточенный бой ВС Украины и ополчения

Вчера, 23:24

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Под Луганском начался ожесточенный бой ВС Украины и ополчения

Как стало известно порталу Avia.pro, воскресным вечером в окрестностях Луганска ВСУ напали на ополченцев. В ожесточенном бою защитники ЛНР отвечают сильными ударами.

Уточняется, что столкновение подразделений сил Народной милиции ЛНР и бойцов украинской армии сопровождаются артиллерийским обстрелом и ударами боевых машин. Последние - БТР и БМП - используют ВСУ, чтобы с их помощью нейтрализовать позиции ополченцев. В качестве ответного удара защитники Луганска применили минометы и крупнокалиберные пулемёты.

«Резкая активизация 30 омбр ВФУ на Светлодарской дуге. Южная Ломоватка  и близлежащие населённые пункты обстреливаются из 152-мм артиллерии. Мощнейшие прилёты 152 мм. Летит в стороне Алмазной!... На севере ЛНР идёт суровый бой. Работает артиллерия», - пишут СМИ народной республики с призывами всем быть осторожными.

Сообщается также и о боях на юго-западе Донецка, где слышны «мощные обстрелы». 

Одним из мощных ударов был уничтожен участок газопровода, после которого вспыхнул сильный пожар, который до сих пор не ликвидировали.

Военные обозреватели называют происходящее самым свирепым нападением Киева на позиции ЛНР. То, что в регион оказалась стянутой артиллерия, дало экспертам повод предположить, что бои продолжатся и ночью. Видимо, ВСУ выполняет одну из своих ключевых задач: уничтожив укрепление ополчения в этом районе, они намерены продвигаться на этом направлении.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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