В окрестностях Луганска начался ожесточенный бой ВСУ и ополченцев

К вечеру 14 ноября в окрестностях Луганска завязался ожесточенный бой. ВСУ пошли в атаку, ополчение отвечает мощными ударами.

Украинские военные на Светлодарской дуге пускают в ход 152-мм гаубицы, 122 мм и 120 мм минометы, пушки БТР и БМП. Бойцы народной милиции открывают минометный огонь и отвечают очередями из крупнокалиберных пулеметов.

По данным издания Avia.pro, ВСУ «активно подавляют» позиции противника. Кроме того, в результате мощных ударов со стороны украинских военных был поврежден участок газопровода, из-за чего произошло возгорание. Ликвидировать пожар из-за боестолкновения пока не удалось, пишет avia.pro .

Можно сказать, что это самое ожесточенное нападение на позиции бойцов ЛНР со стороны украинских сил. В регион стянута артиллерия, что указывает на то, что столкновение продолжится и ночью, так как ВСУ преследуют цель уничтожить укрепления ополченцев с целью продвижения на этом направлении.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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