В окрестностях Луганска начался ожесточенный бой ВСУ и ополченцев

При 85% привитых в Нидерландах зафиксирован новый всплеск заражений
В Нидерландах за сутки было выявлено более 16 тысяч новых зараженных коронавирусом. Для страны с населением 17,561...Подробнее
К вечеру 14 ноября в окрестностях Луганска завязался ожесточенный бой. ВСУ пошли в атаку, ополчение отвечает мощными ударами.
Украинские военные на Светлодарской дуге пускают в ход 152-мм гаубицы, 122 мм и 120 мм минометы, пушки БТР и БМП. Бойцы народной милиции открывают минометный огонь и отвечают очередями из крупнокалиберных пулеметов.
По данным издания Avia.pro, ВСУ «активно подавляют» позиции противника. Кроме того, в результате мощных ударов со стороны украинских военных был поврежден участок газопровода, из-за чего произошло возгорание. Ликвидировать пожар из-за боестолкновения пока не удалось, пишет avia.pro.
Можно сказать, что это самое ожесточенное нападение на позиции бойцов ЛНР со стороны украинских сил. В регион стянута артиллерия, что указывает на то, что столкновение продолжится и ночью, так как ВСУ преследуют цель уничтожить укрепления ополченцев с целью продвижения на этом направлении.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Нидерландах за сутки было выявлено более 16 тысяч новых зараженных коронавирусом. Для страны с населением 17,561...Подробнее
В Пенсионном фонде рассказали о будущих выплатах для миллионов неработающих пенсионеров в 2022 году. Как известно, с...Подробнее
Ситуация в Донбассе снова обостряется: там фиксируются новые провокации со стороны ВСУ, которые происходят на фоне...Подробнее
Колм Куинн, автор статьи, опубликованной в американском издании Foreign Policy, пишет о том, что необычная военная...Подробнее
Пенсионный фонд России уже сформировал график увеличения выплат пенсионерам страны в будущем, 2022-ом, году. Повышение...Подробнее
Военный историк Борис Юлин рассказал о том, может ли развязаться в ближайшее время война России с НАТО. По его словам,...Подробнее
Понтонный мост через реку Кальмиус силы ополчения уничтожили вместе с украинскими военными. Об этом сообщает...Подробнее
Шведские микробиологи пытались докопаться до истинных причин тяжелого течения ковида, но по ходу своей работы...Подробнее
К вечеру 14 ноября в окрестностях Луганска завязался ожесточенный бой. ВСУ пошли в атаку, ополчение отвечает мощными...Подробнее
Жительница Екатеринбурга Ая Шафран, которая сейчас живет с семьей в Израиле, на вопрос журналистов о том, как Израиль...Подробнее
Комментировать