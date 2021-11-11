Ополчение Донбасса уничтожило новый понтонный мост ВСУ вместе с военными

Понтонный мост через реку Кальмиус силы ополчения уничтожили вместе с украинскими военными. Об этом сообщает информационный портал Аvia.pro .

Артиллерия ополчения атаковала новый понтонный мост, который был установлен в районе населенного пункта Старомарьевка. Данные об этом объекте поступили от разведки самопровозглашенной ДНР.

Командованием ополчения было принято решение уничтожить его артиллерийским огнем. Под огонь попали и украинские военные, которые во время удара находились на переправе.

Международные наблюдатели рассказали о том, что эта понтонная переправа была сооружена из пустых бочек и других материалов. Несмотря на ее ненадежность, украинские силовики могли использовать ее до того, как она была уничтожена, чтобы перебросить военную технику в Старомарьевку.

Мощным ударом силы ДНР уничтожили переправу, и, по данным из ряда источников, были ликвидированы трое украинских военнослужащих.

Киев не комментирует информацию об уничтожении моста через Кальмиус. В ДНР также не дают официальных комментариев по этому вопросу, но при этом источник сообщил, что мост был уничтожен средствами крупнокалиберной артиллерии. Но также сообщалось, что по понтонному мосту ополчение открыло плотный минометный огонь.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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