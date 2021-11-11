Ополчение Донбасса уничтожило новый понтонный мост ВСУ вместе с военными

В ЯНАО рассказали об основаниях для медотвода от вакцинации против коронавируса
Главврач ГБУЗ ЯНАО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Сергей Токарев рассказал о том, кому...Подробнее
Понтонный мост через реку Кальмиус силы ополчения уничтожили вместе с украинскими военными. Об этом сообщает информационный портал Аvia.pro.
Артиллерия ополчения атаковала новый понтонный мост, который был установлен в районе населенного пункта Старомарьевка. Данные об этом объекте поступили от разведки самопровозглашенной ДНР.
Командованием ополчения было принято решение уничтожить его артиллерийским огнем. Под огонь попали и украинские военные, которые во время удара находились на переправе.
Международные наблюдатели рассказали о том, что эта понтонная переправа была сооружена из пустых бочек и других материалов. Несмотря на ее ненадежность, украинские силовики могли использовать ее до того, как она была уничтожена, чтобы перебросить военную технику в Старомарьевку.
Мощным ударом силы ДНР уничтожили переправу, и, по данным из ряда источников, были ликвидированы трое украинских военнослужащих.
Киев не комментирует информацию об уничтожении моста через Кальмиус. В ДНР также не дают официальных комментариев по этому вопросу, но при этом источник сообщил, что мост был уничтожен средствами крупнокалиберной артиллерии. Но также сообщалось, что по понтонному мосту ополчение открыло плотный минометный огонь.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Главврач ГБУЗ ЯНАО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Сергей Токарев рассказал о том, кому...Подробнее
Россиян призывают активнее вакцинироваться от коронавируса, но у вакцин, как и у всех лекарственных средств, имеются...Подробнее
К концу года россияне могут получить еще одну разовую выплату от государства. Об этом говорит независимый финансовый...Подробнее
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказал мнение о...Подробнее
Португальские военные из состава контингента многопрофильной миссии ООН в Центральноафриканской Республике более двух...Подробнее
Суд обязал АО «Первый канал» и ООО «Человек и закон» выплатить компенсацию подмосковному бизнесмену Олегу Медведеву...Подробнее
Кристина Махачкова, корреспондент чешского издания Lidovky, отмечает в своем материале, что в настоящее время...Подробнее
Ситуация в Донбассе снова обостряется: там фиксируются новые провокации со стороны ВСУ, которые происходят на фоне...Подробнее
О трех сотнях нарушений, связанных с поддельными сертификатами о вакцинации, сообщили сотрудники ФСБ в Челябинской...Подробнее
У президента США Джо Байдена потребовали поддержать Киев и оказать помощь во взятии под контроль территорий Донбасса....Подробнее
Комментировать