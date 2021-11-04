Сотни российских танков переброшены к украинской границе

Сегодня, 14:44

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Сотни российских танков переброшены к украинской границе

В сети появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлен процесс переброски российских танков к границе с Украиной. Ролик опубликовал ресурс Авиапро.

Боевая техника сейчас размещается у границы с ЛНР, близ населенного пункта Масловка. Там же разбит полевой лагерь военнослужащих РФ.

Авторы издания уверяют, что танки могут быть в течение часа переброшены на территорию самопровозглашенных донбасских республик или даже на территорию Украины в случае если Киев начнет полномасштабное наступление. Источники информационного ресурса в ДНР и ЛНР уверяют, что Россия якобы уже выразила готовность помочь ополченцам.

Отметим, что информация агентства ничем не подтверждается. Официальных комментариев Минобороны на сей счет доныне не поступило.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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