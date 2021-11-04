«Ситуация быстро ухудшается». Что США и Украина готовят в Донбассе

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Ситуация в Донбассе снова обостряется: там фиксируются новые провокации со стороны ВСУ, которые происходят на фоне учений Шестого флота ВМС США в Черном море.
Обозреватель РИА Новости Андрей Коц отмечает, что ВСУ пытаются занять новые территории, и в этот раз появились в Старомарьевке, хотя в этом поселке не было ополченцев. Так что Киев снова доказал, что не будет соблюдать достигнутые ранее договоренности. О том, как сложилась судьба 35 граждан РФ, которые были в этом поселке, точной информации нет. И, похоже, ВСУ планируют и далее использовать тактику так называемых жабьих прыжков отрывать части территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Продолжаются и обстрелы окраин Донецка, а также Горловки. Информации о жертвах нет, но несколько дней назад сообщалось, что при артиллерийском обстреле погиб военнослужащий Народной милиции. Достаточно активно действуют ВСУ и на границе с ЛНР, где подверглись обстрелам окрестности Новозвановки, Калиново, Новотошковского, Голубовского, Веселенького и Станицы Луганской.
Стоит отметить, что ВСУ стали активно использовать дроны. Ударные беспилотники «Байрактар» уже не раз замечены в небе над Донбассом.
В эти дни в Черном море проходят учения с участием Шестого флота США. В Минобороны РФ отмечают, что происходящее можно расценивать как отработку действий в случае масштабного наступления ВСУ на ДНР и ЛНР.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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